TCHI: iShares MSCI China Multisector Tech ETF
Le taux de change de TCHI a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.70 et à un maximum de 27.01.
Suivez la dynamique iShares MSCI China Multisector Tech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TCHI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TCHI aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI China Multisector Tech ETF est cotée à 26.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.70 - 27.01, a clôturé hier à 26.79 et son volume d'échange a atteint 45. Le graphique en temps réel du cours de TCHI présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI China Multisector Tech ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF est actuellement valorisé à 26.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 44.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TCHI.
Comment acheter des actions TCHI ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI China Multisector Tech ETF au cours actuel de 26.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.70 ou de 27.00, le 45 et le -1.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TCHI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TCHI ?
Investir dans iShares MSCI China Multisector Tech ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.77 - 27.50 et le prix actuel 26.70. Beaucoup comparent 0.75% et 44.87% avant de passer des ordres à 26.70 ou 27.00. Consultez le graphique du cours de TCHI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI China Multisector Tech ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI China Multisector Tech ETF l'année dernière était 27.50. Au cours de 15.77 - 27.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI China Multisector Tech ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI China Multisector Tech ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) sur l'année a été 15.77. Sa comparaison avec 26.70 et 15.77 - 27.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TCHI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TCHI a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI China Multisector Tech ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.79 et 44.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.79
- Ouverture
- 27.01
- Bid
- 26.70
- Ask
- 27.00
- Plus Bas
- 26.70
- Plus Haut
- 27.01
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- -0.34%
- Changement Mensuel
- 0.75%
- Changement à 6 Mois
- 44.87%
- Changement Annuel
- 44.09%
