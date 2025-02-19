Dövizler / TCBIO
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.57 USD 0.07 (0.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TCBIO fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.22 ve Yüksek fiyatı olarak 21.60 aralığında işlem gördü.
Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TCBIO haberleri
- Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Bancshares: Attractive 6.85% Income Yield On Preferred Shares (TCBIO)
- Texas Capital Bancshares, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TCBI)
- Texas Capital Bancshares: Preferred Shares Yielding 6.7% (NASDAQ:TCBI)
Günlük aralık
21.22 21.60
Yıllık aralık
18.11 21.87
- Önceki kapanış
- 21.50
- Açılış
- 21.22
- Satış
- 21.57
- Alış
- 21.87
- Düşük
- 21.22
- Yüksek
- 21.60
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 6.00%
- 6 aylık değişim
- 10.33%
- Yıllık değişim
- -0.14%
21 Eylül, Pazar