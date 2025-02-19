Валюты / TCBIO
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.41 USD 0.18 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCBIO за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.20, а максимальная — 21.43.
Следите за динамикой Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.20 21.43
Годовой диапазон
18.11 21.87
- Предыдущее закрытие
- 21.23
- Open
- 21.23
- Bid
- 21.41
- Ask
- 21.71
- Low
- 21.20
- High
- 21.43
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 0.85%
- Месячное изменение
- 5.21%
- 6-месячное изменение
- 9.51%
- Годовое изменение
- -0.88%
