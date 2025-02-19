КотировкиРазделы
Валюты / TCBIO
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra

21.41 USD 0.18 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TCBIO за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.20, а максимальная — 21.43.

Дневной диапазон
21.20 21.43
Годовой диапазон
18.11 21.87
Предыдущее закрытие
21.23
Open
21.23
Bid
21.41
Ask
21.71
Low
21.20
High
21.43
Объем
57
Дневное изменение
0.85%
Месячное изменение
5.21%
6-месячное изменение
9.51%
Годовое изменение
-0.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.