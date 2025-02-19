Devises / TCBIO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.57 USD 0.07 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TCBIO a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.22 et à un maximum de 21.60.
Suivez la dynamique Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCBIO Nouvelles
- Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Bancshares: Attractive 6.85% Income Yield On Preferred Shares (TCBIO)
- Texas Capital Bancshares, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TCBI)
- Texas Capital Bancshares: Preferred Shares Yielding 6.7% (NASDAQ:TCBI)
Range quotidien
21.22 21.60
Range Annuel
18.11 21.87
- Clôture Précédente
- 21.50
- Ouverture
- 21.22
- Bid
- 21.57
- Ask
- 21.87
- Plus Bas
- 21.22
- Plus Haut
- 21.60
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 6.00%
- Changement à 6 Mois
- 10.33%
- Changement Annuel
- -0.14%
20 septembre, samedi