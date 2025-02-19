货币 / TCBIO
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.51 USD 0.10 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TCBIO汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点21.43和高点21.60进行交易。
关注Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TCBIO新闻
日范围
21.43 21.60
年范围
18.11 21.87
- 前一天收盘价
- 21.41
- 开盘价
- 21.49
- 卖价
- 21.51
- 买价
- 21.81
- 最低价
- 21.43
- 最高价
- 21.60
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- 5.70%
- 6个月变化
- 10.03%
- 年变化
- -0.42%
