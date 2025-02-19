Divisas / TCBIO
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.35 USD 0.06 (0.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TCBIO de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.34, mientras que el máximo ha alcanzado 21.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TCBIO News
- Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Bancshares: Attractive 6.85% Income Yield On Preferred Shares (TCBIO)
- Texas Capital Bancshares, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TCBI)
- Texas Capital Bancshares: Preferred Shares Yielding 6.7% (NASDAQ:TCBI)
Rango diario
21.34 21.60
Rango anual
18.11 21.87
- Cierres anteriores
- 21.41
- Open
- 21.49
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Low
- 21.34
- High
- 21.60
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- 4.91%
- Cambio a 6 meses
- 9.21%
- Cambio anual
- -1.16%
