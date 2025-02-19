KurseKategorien
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra

21.50 USD 0.15 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCBIO hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.17 bis zu einem Hoch von 21.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
21.17 21.50
Jahresspanne
18.11 21.87
Vorheriger Schlusskurs
21.35
Eröffnung
21.47
Bid
21.50
Ask
21.80
Tief
21.17
Hoch
21.50
Volumen
26
Tagesänderung
0.70%
Monatsänderung
5.65%
6-Monatsänderung
9.97%
Jahresänderung
-0.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K