TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.50 USD 0.15 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCBIO hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.17 bis zu einem Hoch von 21.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.17 21.50
Jahresspanne
18.11 21.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.35
- Eröffnung
- 21.47
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Tief
- 21.17
- Hoch
- 21.50
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- 5.65%
- 6-Monatsänderung
- 9.97%
- Jahresänderung
- -0.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K