TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.41 USD 0.18 (0.85%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TCBIO exchange rate has changed by 0.85% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 21.20 and at a high of 21.43.
Follow Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
TCBIO News
Daily Range
21.20 21.43
Year Range
18.11 21.87
- Previous Close
- 21.23
- Open
- 21.23
- Bid
- 21.41
- Ask
- 21.71
- Low
- 21.20
- High
- 21.43
- Volume
- 57
- Daily Change
- 0.85%
- Month Change
- 5.21%
- 6 Months Change
- 9.51%
- Year Change
- -0.88%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%