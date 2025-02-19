クォートセクション
通貨 / TCBIO
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra

21.50 USD 0.15 (0.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCBIOの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり21.17の安値と21.50の高値で取引されました。

Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Raダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.17 21.50
1年のレンジ
18.11 21.87
以前の終値
21.35
始値
21.47
買値
21.50
買値
21.80
安値
21.17
高値
21.50
出来高
26
1日の変化
0.70%
1ヶ月の変化
5.65%
6ヶ月の変化
9.97%
1年の変化
-0.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K