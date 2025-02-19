通貨 / TCBIO
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.50 USD 0.15 (0.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCBIOの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり21.17の安値と21.50の高値で取引されました。
Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Raダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TCBIO News
1日のレンジ
21.17 21.50
1年のレンジ
18.11 21.87
- 以前の終値
- 21.35
- 始値
- 21.47
- 買値
- 21.50
- 買値
- 21.80
- 安値
- 21.17
- 高値
- 21.50
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- 5.65%
- 6ヶ月の変化
- 9.97%
- 1年の変化
- -0.46%
