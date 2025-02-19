통화 / TCBIO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.57 USD 0.07 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TCBIO 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.22이고 고가는 21.60이었습니다.
Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCBIO News
- Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Bancshares: Attractive 6.85% Income Yield On Preferred Shares (TCBIO)
- Texas Capital Bancshares, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TCBI)
- Texas Capital Bancshares: Preferred Shares Yielding 6.7% (NASDAQ:TCBI)
일일 변동 비율
21.22 21.60
년간 변동
18.11 21.87
- 이전 종가
- 21.50
- 시가
- 21.22
- Bid
- 21.57
- Ask
- 21.87
- 저가
- 21.22
- 고가
- 21.60
- 볼륨
- 48
- 일일 변동
- 0.33%
- 월 변동
- 6.00%
- 6개월 변동
- 10.33%
- 년간 변동율
- -0.14%
20 9월, 토요일