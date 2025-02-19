Valute / TCBIO
TCBIO: Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra
21.57 USD 0.07 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCBIO ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.22 e ad un massimo di 21.60.
Segui le dinamiche di Texas Capital Bancshares Inc - Depositary Shares 5.75% Fixed Ra. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TCBIO News
Intervallo Giornaliero
21.22 21.60
Intervallo Annuale
18.11 21.87
- Chiusura Precedente
- 21.50
- Apertura
- 21.22
- Bid
- 21.57
- Ask
- 21.87
- Minimo
- 21.22
- Massimo
- 21.60
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 6.00%
- Variazione Semestrale
- 10.33%
- Variazione Annuale
- -0.14%
20 settembre, sabato