Dövizler / TC
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.55 USD 0.55 (3.93%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TC fiyatı bugün 3.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.71 ve Yüksek fiyatı olarak 15.45 aralığında işlem gördü.
TuanChe Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TC haberleri
- Token Cat Limited, hissedar onayına bağlı olarak yan kuruluşlarını 1 dolara satmayı kabul etti
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Tucows 2025 2. Çeyrek: Gelir %10 arttı, Düzeltilmiş FAVÖK %37 yükseldi
- Tucows Q2 2025 slides: Revenue up 10%, Adjusted EBITDA surges 37%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Earnings call transcript: Tucows Q2 2025 sees 10% revenue growth
- Wavelo Earns ™ Forum Customer Experience Management Conformance Certification, Reinforcing its Leadership in Event-Driven Telecom Solutions
Günlük aralık
13.71 15.45
Yıllık aralık
0.46 22.46
- Önceki kapanış
- 14.00
- Açılış
- 13.89
- Satış
- 14.55
- Alış
- 14.85
- Düşük
- 13.71
- Yüksek
- 15.45
- Hacim
- 32
- Günlük değişim
- 3.93%
- Aylık değişim
- -0.27%
- 6 aylık değişim
- 2071.64%
- Yıllık değişim
- 745.93%
21 Eylül, Pazar