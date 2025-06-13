FiyatlarBölümler
Dövizler / TC
Geri dön - Hisse senetleri

TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares

14.55 USD 0.55 (3.93%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TC fiyatı bugün 3.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.71 ve Yüksek fiyatı olarak 15.45 aralığında işlem gördü.

TuanChe Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TC haberleri

Günlük aralık
13.71 15.45
Yıllık aralık
0.46 22.46
Önceki kapanış
14.00
Açılış
13.89
Satış
14.55
Alış
14.85
Düşük
13.71
Yüksek
15.45
Hacim
32
Günlük değişim
3.93%
Aylık değişim
-0.27%
6 aylık değişim
2071.64%
Yıllık değişim
745.93%
21 Eylül, Pazar