Devises / TC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.55 USD 0.55 (3.93%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TC a changé de 3.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.71 et à un maximum de 15.45.
Suivez la dynamique TuanChe Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TC Nouvelles
- Token Cat Limited accepte de vendre ses filiales pour 1$ sous réserve de l’approbation des actionnaires
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Tucows T2 2025 : Chiffre d’affaires en hausse de 10%, l’EBITDA ajusté bondit de 37%
- Tucows Q2 2025 slides: Revenue up 10%, Adjusted EBITDA surges 37%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Earnings call transcript: Tucows Q2 2025 sees 10% revenue growth
- Wavelo Earns ™ Forum Customer Experience Management Conformance Certification, Reinforcing its Leadership in Event-Driven Telecom Solutions
Range quotidien
13.71 15.45
Range Annuel
0.46 22.46
- Clôture Précédente
- 14.00
- Ouverture
- 13.89
- Bid
- 14.55
- Ask
- 14.85
- Plus Bas
- 13.71
- Plus Haut
- 15.45
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- 3.93%
- Changement Mensuel
- -0.27%
- Changement à 6 Mois
- 2071.64%
- Changement Annuel
- 745.93%
20 septembre, samedi