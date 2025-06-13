货币 / TC
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.45 USD 0.35 (2.36%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TC汇率已更改-2.36%。当日，交易品种以低点13.75和高点14.45进行交易。
关注TuanChe Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TC新闻
日范围
13.75 14.45
年范围
0.46 22.46
- 前一天收盘价
- 14.80
- 开盘价
- 14.10
- 卖价
- 14.45
- 买价
- 14.75
- 最低价
- 13.75
- 最高价
- 14.45
- 交易量
- 11
- 日变化
- -2.36%
- 月变化
- -0.96%
- 6个月变化
- 2056.72%
- 年变化
- 740.12%
