TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.00 USD 0.97 (6.48%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TC hat sich für heute um -6.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.69 bis zu einem Hoch von 15.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die TuanChe Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TC News
- Token Cat verkauft Tochtergesellschaften für 1 US-Dollar – Zustimmung der Aktionäre ausstehend
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Tucows im zweiten Quartal 2025: Umsatz steigt um 10 %, bereinigtes EBITDA legt um 37 % zu
- Tucows Q2 2025 slides: Revenue up 10%, Adjusted EBITDA surges 37%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Earnings call transcript: Tucows Q2 2025 sees 10% revenue growth
- Wavelo Earns ™ Forum Customer Experience Management Conformance Certification, Reinforcing its Leadership in Event-Driven Telecom Solutions
Tagesspanne
13.69 15.10
Jahresspanne
0.46 22.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.97
- Eröffnung
- 13.69
- Bid
- 14.00
- Ask
- 14.30
- Tief
- 13.69
- Hoch
- 15.10
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- -6.48%
- Monatsänderung
- -4.04%
- 6-Monatsänderung
- 1989.55%
- Jahresänderung
- 713.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K