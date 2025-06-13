KurseKategorien
Währungen / TC
Zurück zum Aktien

TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares

14.00 USD 0.97 (6.48%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TC hat sich für heute um -6.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.69 bis zu einem Hoch von 15.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die TuanChe Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TC News

Tagesspanne
13.69 15.10
Jahresspanne
0.46 22.46
Vorheriger Schlusskurs
14.97
Eröffnung
13.69
Bid
14.00
Ask
14.30
Tief
13.69
Hoch
15.10
Volumen
74
Tagesänderung
-6.48%
Monatsänderung
-4.04%
6-Monatsänderung
1989.55%
Jahresänderung
713.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K