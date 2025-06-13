QuotazioniSezioni
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares

14.55 USD 0.55 (3.93%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TC ha avuto una variazione del 3.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.71 e ad un massimo di 15.45.

Segui le dinamiche di TuanChe Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.71 15.45
Intervallo Annuale
0.46 22.46
Chiusura Precedente
14.00
Apertura
13.89
Bid
14.55
Ask
14.85
Minimo
13.71
Massimo
15.45
Volume
32
Variazione giornaliera
3.93%
Variazione Mensile
-0.27%
Variazione Semestrale
2071.64%
Variazione Annuale
745.93%
