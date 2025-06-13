Valute / TC
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.55 USD 0.55 (3.93%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TC ha avuto una variazione del 3.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.71 e ad un massimo di 15.45.
Segui le dinamiche di TuanChe Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TC News
- Token Cat Limited accetta di vendere filiali per 1$ in attesa dell’approvazione degli azionisti
- Tucows Q2 2025: ricavi in aumento del 10%, EBITDA rettificato in crescita del 37%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Earnings call transcript: Tucows Q2 2025 sees 10% revenue growth
- Wavelo Earns ™ Forum Customer Experience Management Conformance Certification, Reinforcing its Leadership in Event-Driven Telecom Solutions
Intervallo Giornaliero
13.71 15.45
Intervallo Annuale
0.46 22.46
- Chiusura Precedente
- 14.00
- Apertura
- 13.89
- Bid
- 14.55
- Ask
- 14.85
- Minimo
- 13.71
- Massimo
- 15.45
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 3.93%
- Variazione Mensile
- -0.27%
- Variazione Semestrale
- 2071.64%
- Variazione Annuale
- 745.93%
20 settembre, sabato