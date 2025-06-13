Moedas / TC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.40 USD 0.57 (3.81%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TC para hoje mudou para -3.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.69 e o mais alto foi 15.08.
Veja a dinâmica do par de moedas TuanChe Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TC Notícias
- Token Cat Limited concorda em vender subsidiárias por US$ 1 pendente de aprovação dos acionistas
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Tucows no 2º tri de 2025: Receita sobe 10%, EBITDA ajustado dispara 37%
- Tucows Q2 2025 slides: Revenue up 10%, Adjusted EBITDA surges 37%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Earnings call transcript: Tucows Q2 2025 sees 10% revenue growth
- Wavelo Earns ™ Forum Customer Experience Management Conformance Certification, Reinforcing its Leadership in Event-Driven Telecom Solutions
Faixa diária
13.69 15.08
Faixa anual
0.46 22.46
- Fechamento anterior
- 14.97
- Open
- 13.69
- Bid
- 14.40
- Ask
- 14.70
- Low
- 13.69
- High
- 15.08
- Volume
- 26
- Mudança diária
- -3.81%
- Mudança mensal
- -1.30%
- Mudança de 6 meses
- 2049.25%
- Mudança anual
- 737.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh