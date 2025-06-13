Divisas / TC
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.97 USD 0.17 (1.15%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TC de hoy ha cambiado un 1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.75, mientras que el máximo ha alcanzado 15.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TuanChe Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TC News
- Token Cat Limited acuerda vender subsidiarias por 1 dólar pendiente de aprobación
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Tucows: Ganancias suben 10% en 2T 2025, EBITDA ajustado aumenta 37%
- Tucows Q2 2025 slides: Revenue up 10%, Adjusted EBITDA surges 37%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Earnings call transcript: Tucows Q2 2025 sees 10% revenue growth
- Wavelo Earns ™ Forum Customer Experience Management Conformance Certification, Reinforcing its Leadership in Event-Driven Telecom Solutions
Rango diario
13.75 15.50
Rango anual
0.46 22.46
- Cierres anteriores
- 14.80
- Open
- 14.10
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Low
- 13.75
- High
- 15.50
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- 1.15%
- Cambio mensual
- 2.60%
- Cambio a 6 meses
- 2134.33%
- Cambio anual
- 770.35%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B