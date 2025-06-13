Валюты / TC
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.80 USD 0.80 (5.71%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TC за сегодня изменился на 5.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.20, а максимальная — 14.99.
Следите за динамикой TuanChe Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.20 14.99
Годовой диапазон
0.46 22.46
- Предыдущее закрытие
- 14.00
- Open
- 14.44
- Bid
- 14.80
- Ask
- 15.10
- Low
- 13.20
- High
- 14.99
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 5.71%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 2108.96%
- Годовое изменение
- 760.47%
