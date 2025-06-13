КотировкиРазделы
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares

14.80 USD 0.80 (5.71%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TC за сегодня изменился на 5.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.20, а максимальная — 14.99.

Следите за динамикой TuanChe Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.20 14.99
Годовой диапазон
0.46 22.46
Предыдущее закрытие
14.00
Open
14.44
Bid
14.80
Ask
15.10
Low
13.20
High
14.99
Объем
45
Дневное изменение
5.71%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
2108.96%
Годовое изменение
760.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.