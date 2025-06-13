통화 / TC
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.55 USD 0.55 (3.93%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TC 환율이 오늘 3.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.71이고 고가는 15.45이었습니다.
TuanChe Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TC News
- 토큰 캣, 자회사 매각 합의...주주 승인 대기
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- 투코우스 2025년 2분기: 매출 10% 증가, 조정 EBITDA 37% 급증
- Tucows Q2 2025 slides: Revenue up 10%, Adjusted EBITDA surges 37%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Earnings call transcript: Tucows Q2 2025 sees 10% revenue growth
- Wavelo Earns ™ Forum Customer Experience Management Conformance Certification, Reinforcing its Leadership in Event-Driven Telecom Solutions
일일 변동 비율
13.71 15.45
년간 변동
0.46 22.46
- 이전 종가
- 14.00
- 시가
- 13.89
- Bid
- 14.55
- Ask
- 14.85
- 저가
- 13.71
- 고가
- 15.45
- 볼륨
- 32
- 일일 변동
- 3.93%
- 월 변동
- -0.27%
- 6개월 변동
- 2071.64%
- 년간 변동율
- 745.93%
