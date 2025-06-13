クォートセクション
通貨 / TC
株に戻る

TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares

14.00 USD 0.97 (6.48%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCの今日の為替レートは、-6.48%変化しました。日中、通貨は1あたり13.69の安値と15.10の高値で取引されました。

TuanChe Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TC News

1日のレンジ
13.69 15.10
1年のレンジ
0.46 22.46
以前の終値
14.97
始値
13.69
買値
14.00
買値
14.30
安値
13.69
高値
15.10
出来高
74
1日の変化
-6.48%
1ヶ月の変化
-4.04%
6ヶ月の変化
1989.55%
1年の変化
713.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K