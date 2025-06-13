通貨 / TC
TC: TuanChe Limited - American Depositary Shares
14.00 USD 0.97 (6.48%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCの今日の為替レートは、-6.48%変化しました。日中、通貨は1あたり13.69の安値と15.10の高値で取引されました。
TuanChe Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TC News
- トークン・キャット、株主承認を条件に子会社を1ドルで売却へ
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- タカウズ、2025年第2四半期：売上高10%増、調整後EBITDA37%急増
- Tucows Q2 2025 slides: Revenue up 10%, Adjusted EBITDA surges 37%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- Earnings call transcript: Tucows Q2 2025 sees 10% revenue growth
- Wavelo Earns ™ Forum Customer Experience Management Conformance Certification, Reinforcing its Leadership in Event-Driven Telecom Solutions
1日のレンジ
13.69 15.10
1年のレンジ
0.46 22.46
- 以前の終値
- 14.97
- 始値
- 13.69
- 買値
- 14.00
- 買値
- 14.30
- 安値
- 13.69
- 高値
- 15.10
- 出来高
- 74
- 1日の変化
- -6.48%
- 1ヶ月の変化
- -4.04%
- 6ヶ月の変化
- 1989.55%
- 1年の変化
- 713.95%
