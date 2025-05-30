Dövizler / TBMC
TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.68 USD 0.03 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TBMC fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.68 ve Yüksek fiyatı olarak 11.69 aralığında işlem gördü.
Trailblazer Merger Corporation I - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
Günlük aralık
11.68 11.69
Yıllık aralık
11.02 12.89
- Önceki kapanış
- 11.65
- Açılış
- 11.68
- Satış
- 11.68
- Alış
- 11.98
- Düşük
- 11.68
- Yüksek
- 11.69
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- 0.26%
- Aylık değişim
- 0.95%
- 6 aylık değişim
- 3.73%
- Yıllık değişim
- 5.99%
21 Eylül, Pazar