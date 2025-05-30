Divisas / TBMC
TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.63 USD 0.03 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TBMC de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.57, mientras que el máximo ha alcanzado 11.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trailblazer Merger Corporation I - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TBMC News
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
Rango diario
11.57 11.68
Rango anual
11.02 12.89
- Cierres anteriores
- 11.60
- Open
- 11.57
- Bid
- 11.63
- Ask
- 11.93
- Low
- 11.57
- High
- 11.68
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 0.52%
- Cambio a 6 meses
- 3.29%
- Cambio anual
- 5.54%
