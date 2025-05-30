통화 / TBMC
TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.68 USD 0.03 (0.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TBMC 환율이 오늘 0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.68이고 고가는 11.69이었습니다.
Trailblazer Merger Corporation I - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TBMC News
- 트레일블레이저 인수사, 2.75억 달러 규모 IPO 및 사모 완료
- 트레일블레이저 인수, 나스닥에서 2억 7,500만 달러 규모 IPO 완료
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
일일 변동 비율
11.68 11.69
년간 변동
11.02 12.89
- 이전 종가
- 11.65
- 시가
- 11.68
- Bid
- 11.68
- Ask
- 11.98
- 저가
- 11.68
- 고가
- 11.69
- 볼륨
- 13
- 일일 변동
- 0.26%
- 월 변동
- 0.95%
- 6개월 변동
- 3.73%
- 년간 변동율
- 5.99%
20 9월, 토요일