TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.65 USD 0.02 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TBMC para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.64 e o mais alto foi 11.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Trailblazer Merger Corporation I - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TBMC Notícias
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
Faixa diária
11.64 11.65
Faixa anual
11.02 12.89
- Fechamento anterior
- 11.63
- Open
- 11.65
- Bid
- 11.65
- Ask
- 11.95
- Low
- 11.64
- High
- 11.65
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- 0.69%
- Mudança de 6 meses
- 3.46%
- Mudança anual
- 5.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh