Währungen / TBMC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.68 USD 0.03 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TBMC hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.68 bis zu einem Hoch von 11.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trailblazer Merger Corporation I - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBMC News
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
Tagesspanne
11.68 11.69
Jahresspanne
11.02 12.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.65
- Eröffnung
- 11.68
- Bid
- 11.68
- Ask
- 11.98
- Tief
- 11.68
- Hoch
- 11.69
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 3.73%
- Jahresänderung
- 5.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K