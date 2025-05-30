通貨 / TBMC
TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.65 USD 0.02 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TBMCの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり11.64の安値と11.65の高値で取引されました。
Trailblazer Merger Corporation I - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TBMC News
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
1日のレンジ
11.64 11.65
1年のレンジ
11.02 12.89
- 以前の終値
- 11.63
- 始値
- 11.65
- 買値
- 11.65
- 買値
- 11.95
- 安値
- 11.64
- 高値
- 11.65
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 0.17%
- 1ヶ月の変化
- 0.69%
- 6ヶ月の変化
- 3.46%
- 1年の変化
- 5.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K