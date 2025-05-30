Devises / TBMC
TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.68 USD 0.03 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TBMC a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.68 et à un maximum de 11.69.
Suivez la dynamique Trailblazer Merger Corporation I - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBMC Nouvelles
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
Range quotidien
11.68 11.69
Range Annuel
11.02 12.89
- Clôture Précédente
- 11.65
- Ouverture
- 11.68
- Bid
- 11.68
- Ask
- 11.98
- Plus Bas
- 11.68
- Plus Haut
- 11.69
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- 0.95%
- Changement à 6 Mois
- 3.73%
- Changement Annuel
- 5.99%
20 septembre, samedi