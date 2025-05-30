КотировкиРазделы
Валюты / TBMC
Назад в Рынок акций США

TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A

11.60 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TBMC за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.60, а максимальная — 11.60.

Следите за динамикой Trailblazer Merger Corporation I - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.60 11.60
Годовой диапазон
11.02 12.89
Предыдущее закрытие
11.62
Open
11.60
Bid
11.60
Ask
11.90
Low
11.60
High
11.60
Объем
1
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
3.02%
Годовое изменение
5.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.