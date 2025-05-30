Валюты / TBMC
TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.60 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TBMC за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.60, а максимальная — 11.60.
Следите за динамикой Trailblazer Merger Corporation I - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TBMC
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
Дневной диапазон
11.60 11.60
Годовой диапазон
11.02 12.89
- Предыдущее закрытие
- 11.62
- Open
- 11.60
- Bid
- 11.60
- Ask
- 11.90
- Low
- 11.60
- High
- 11.60
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- 3.02%
- Годовое изменение
- 5.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.