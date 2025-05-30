Valute / TBMC
TBMC: Trailblazer Merger Corporation I - Class A
11.68 USD 0.03 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TBMC ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.68 e ad un massimo di 11.69.
Segui le dinamiche di Trailblazer Merger Corporation I - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TBMC News
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to September 30
- Cyabra launches AI-powered deepfake detection tool
- Trailblazer Merger Corp I extends business combination deadline to July 31
- Trailblazer Merger Corp I switches accounting firms
- Trailblazer Merger Corp I amends promissory note
Intervallo Giornaliero
11.68 11.69
Intervallo Annuale
11.02 12.89
- Chiusura Precedente
- 11.65
- Apertura
- 11.68
- Bid
- 11.68
- Ask
- 11.98
- Minimo
- 11.68
- Massimo
- 11.69
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.26%
- Variazione Mensile
- 0.95%
- Variazione Semestrale
- 3.73%
- Variazione Annuale
- 5.99%
