TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund
TBLD fiyatı bugün -0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.00 ve Yüksek fiyatı olarak 20.27 aralığında işlem gördü.
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
TBLD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund hisse senedi 20.14 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 20.00 - 20.27 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 20.19 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 221 değerine ulaştı. TBLD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund hisse senedi şu anda 20.14 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.21% ve USD değerlerini izler. TBLD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
TBLD hisse senedi nasıl alınır?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund hisselerini şu anki 20.14 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 20.14 ve Ask 20.44 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 221 ve günlük değişim oranı 0.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TBLD fiyat hareketlerini takip edin.
TBLD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.80 - 20.55 ve mevcut fiyatı 20.14 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 20.14 veya Ask 20.44 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.26% ve 6 aylık değişim oranı 11.58% değerlerini karşılaştırır. TBLD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Thornburg Income Builder Opportunities Trust hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust hisse senedi yıllık olarak 20.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.80 - 20.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 20.19 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund performansını takip edin.
Thornburg Income Builder Opportunities Trust hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.80 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 20.14 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.80 - 20.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TBLD fiyat hareketlerini izleyin.
TBLD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 20.19 ve yıllık değişim oranı 16.21% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 20.19
- Açılış
- 20.06
- Satış
- 20.14
- Alış
- 20.44
- Düşük
- 20.00
- Yüksek
- 20.27
- Hacim
- 221
- Günlük değişim
- -0.25%
- Aylık değişim
- 1.26%
- 6 aylık değişim
- 11.58%
- Yıllık değişim
- 16.21%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B