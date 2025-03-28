- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund
A taxa do TBLD para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.00 e o mais alto foi 20.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBLD Notícias
- tinyBuild delays Kingmakers release for performance optimization
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Thornburg Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- Thornburg Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- TBLD: 70/30 CEF We Would Love To Hate, But We Can't (NASDAQ:TBLD)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- TBLD: CEF That Offers Monthly Income & Global Diversification (NASDAQ:TBLD)
- Thornburg Summit Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Municipal Bond Funds Q1 2025 Commentary
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Strategic Income Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Municipal Bond Funds Q1 2025 Commentary
- Thornburg Global Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Developing World Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Core Plus Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg California Limited Term Municipal Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Better World International Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Income Builder Opportunities Trust Announces Distribution
- ETO: Outperforming The Market And Good Peer Comps
- TBLD: Profit From The Market's Shift Towards Europe With This CEF (NASDAQ:TBLD)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TBLD hoje?
Hoje Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) está avaliado em 20.13. O instrumento é negociado dentro de 20.00 - 20.27, o fechamento de ontem foi 20.19, e o volume de negociação atingiu 179. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TBLD em tempo real.
As ações de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund pagam dividendos?
Atualmente Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund está avaliado em 20.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.16% e USD. Monitore os movimentos de TBLD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TBLD?
Você pode comprar ações de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) pelo preço atual 20.13. Ordens geralmente são executadas perto de 20.13 ou 20.43, enquanto 179 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TBLD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TBLD?
Investir em Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund envolve considerar a faixa anual 15.80 - 20.55 e o preço atual 20.13. Muitos comparam 1.21% e 11.52% antes de enviar ordens em 20.13 ou 20.43. Estude as mudanças diárias de preço de TBLD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
O maior preço de Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) no último ano foi 20.55. As ações oscilaram bastante dentro de 15.80 - 20.55, e a comparação com 20.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
O menor preço de Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) no ano foi 15.80. A comparação com o preço atual 20.13 e 15.80 - 20.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TBLD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TBLD?
No passado Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.19 e 16.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.19
- Open
- 20.06
- Bid
- 20.13
- Ask
- 20.43
- Low
- 20.00
- High
- 20.27
- Volume
- 179
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- 1.21%
- Mudança de 6 meses
- 11.52%
- Mudança anual
- 16.16%