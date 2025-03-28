CotaçõesSeções
Moedas / TBLD
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund

20.13 USD 0.06 (0.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TBLD para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.00 e o mais alto foi 20.27.

Veja a dinâmica do par de moedas Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TBLD hoje?

Hoje Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) está avaliado em 20.13. O instrumento é negociado dentro de 20.00 - 20.27, o fechamento de ontem foi 20.19, e o volume de negociação atingiu 179. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TBLD em tempo real.

As ações de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund pagam dividendos?

Atualmente Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund está avaliado em 20.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.16% e USD. Monitore os movimentos de TBLD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TBLD?

Você pode comprar ações de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) pelo preço atual 20.13. Ordens geralmente são executadas perto de 20.13 ou 20.43, enquanto 179 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TBLD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TBLD?

Investir em Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund envolve considerar a faixa anual 15.80 - 20.55 e o preço atual 20.13. Muitos comparam 1.21% e 11.52% antes de enviar ordens em 20.13 ou 20.43. Estude as mudanças diárias de preço de TBLD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Thornburg Income Builder Opportunities Trust?

O maior preço de Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) no último ano foi 20.55. As ações oscilaram bastante dentro de 15.80 - 20.55, e a comparação com 20.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Thornburg Income Builder Opportunities Trust?

O menor preço de Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) no ano foi 15.80. A comparação com o preço atual 20.13 e 15.80 - 20.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TBLD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TBLD?

No passado Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.19 e 16.16% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.00 20.27
Faixa anual
15.80 20.55
Fechamento anterior
20.19
Open
20.06
Bid
20.13
Ask
20.43
Low
20.00
High
20.27
Volume
179
Mudança diária
-0.30%
Mudança mensal
1.21%
Mudança de 6 meses
11.52%
Mudança anual
16.16%
