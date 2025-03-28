- Panorámica
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund
El tipo de cambio de TBLD de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.00, mientras que el máximo ha alcanzado 20.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TBLD hoy?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) se evalúa hoy en 20.13. El instrumento se negocia dentro de 20.00 - 20.27; el cierre de ayer ha sido 20.19 y el volumen comercial ha alcanzado 179. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TBLD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund se evalúa actualmente en 20.13. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.16% y USD. Monitoree los movimientos de TBLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TBLD?
Puede comprar acciones de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) al precio actual de 20.13. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.13 o 20.43, mientras que 179 y 0.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TBLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TBLD?
Invertir en Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund implica tener en cuenta el rango anual 15.80 - 20.55 y el precio actual 20.13. Muchos comparan 1.21% y 11.52% antes de colocar órdenes en 20.13 o 20.43. Estudie los cambios diarios de precios de TBLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
El precio más alto de Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) en el último año ha sido 20.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.80 - 20.55, una comparación con 20.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
El precio más bajo de Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) para el año ha sido 15.80. La comparación con los actuales 20.13 y 15.80 - 20.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TBLD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TBLD?
En el pasado, Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.19 y 16.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.19
- Open
- 20.06
- Bid
- 20.13
- Ask
- 20.43
- Low
- 20.00
- High
- 20.27
- Volumen
- 179
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- 1.21%
- Cambio a 6 meses
- 11.52%
- Cambio anual
- 16.16%