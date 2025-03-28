КотировкиРазделы
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund

20.13 USD 0.06 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TBLD за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.00, а максимальная — 20.27.

Следите за динамикой Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBLD сегодня?

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) сегодня оценивается на уровне 20.13. Инструмент торгуется в пределах 20.00 - 20.27, вчерашнее закрытие составило 20.19, а торговый объем достиг 179. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund?

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 20.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.16% и USD. Отслеживайте движения TBLD на графике в реальном времени.

Как купить акции TBLD?

Вы можете купить акции Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) по текущей цене 20.13. Ордера обычно размещаются около 20.13 или 20.43, тогда как 179 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBLD?

Инвестирование в Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 15.80 - 20.55 и текущей цены 20.13. Многие сравнивают 1.21% и 11.52% перед размещением ордеров на 20.13 или 20.43. Изучайте ежедневные изменения цены TBLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thornburg Income Builder Opportunities Trust?

Самая высокая цена Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) за последний год составила 20.55. Акции заметно колебались в пределах 15.80 - 20.55, сравнение с 20.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thornburg Income Builder Opportunities Trust?

Самая низкая цена Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) за год составила 15.80. Сравнение с текущими 20.13 и 15.80 - 20.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBLD?

В прошлом Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.19 и 16.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.00 20.27
Годовой диапазон
15.80 20.55
Предыдущее закрытие
20.19
Open
20.06
Bid
20.13
Ask
20.43
Low
20.00
High
20.27
Объем
179
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
11.52%
Годовое изменение
16.16%
06 октября, понедельник