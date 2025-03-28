- Обзор рынка
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund
Курс TBLD за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.00, а максимальная — 20.27.
Следите за динамикой Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TBLD сегодня?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) сегодня оценивается на уровне 20.13. Инструмент торгуется в пределах 20.00 - 20.27, вчерашнее закрытие составило 20.19, а торговый объем достиг 179. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 20.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.16% и USD. Отслеживайте движения TBLD на графике в реальном времени.
Как купить акции TBLD?
Вы можете купить акции Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) по текущей цене 20.13. Ордера обычно размещаются около 20.13 или 20.43, тогда как 179 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TBLD?
Инвестирование в Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 15.80 - 20.55 и текущей цены 20.13. Многие сравнивают 1.21% и 11.52% перед размещением ордеров на 20.13 или 20.43. Изучайте ежедневные изменения цены TBLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
Самая высокая цена Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) за последний год составила 20.55. Акции заметно колебались в пределах 15.80 - 20.55, сравнение с 20.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
Самая низкая цена Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) за год составила 15.80. Сравнение с текущими 20.13 и 15.80 - 20.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TBLD?
В прошлом Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.19 и 16.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.19
- Open
- 20.06
- Bid
- 20.13
- Ask
- 20.43
- Low
- 20.00
- High
- 20.27
- Объем
- 179
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 11.52%
- Годовое изменение
- 16.16%