- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund
Der Wechselkurs von TBLD hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.00 bis zu einem Hoch von 20.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBLD News
- tinyBuild delays Kingmakers release for performance optimization
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Thornburg Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- Thornburg Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- TBLD: 70/30 CEF We Would Love To Hate, But We Can't (NASDAQ:TBLD)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- TBLD: CEF That Offers Monthly Income & Global Diversification (NASDAQ:TBLD)
- Thornburg Summit Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Municipal Bond Funds Q1 2025 Commentary
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Strategic Income Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Municipal Bond Funds Q1 2025 Commentary
- Thornburg Global Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Developing World Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Core Plus Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg California Limited Term Municipal Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Better World International Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Income Builder Opportunities Trust Announces Distribution
- ETO: Outperforming The Market And Good Peer Comps
- TBLD: Profit From The Market's Shift Towards Europe With This CEF (NASDAQ:TBLD)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TBLD heute?
Die Aktie von Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) notiert heute bei 20.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.00 - 20.27 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.19 und das Handelsvolumen erreichte 179. Das Live-Chart von TBLD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TBLD Dividenden?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund wird derzeit mit 20.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TBLD zu verfolgen.
Wie kaufe ich TBLD-Aktien?
Sie können Aktien von Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund (TBLD) zum aktuellen Kurs von 20.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.13 oder 20.43 platziert, während 179 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TBLD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TBLD-Aktien?
Bei einer Investition in Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund müssen die jährliche Spanne 15.80 - 20.55 und der aktuelle Kurs 20.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.21% und 11.52%, bevor sie Orders zu 20.13 oder 20.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TBLD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
Der höchste Kurs von Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) im vergangenen Jahr lag bei 20.55. Innerhalb von 15.80 - 20.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
Der niedrigste Kurs von Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) im Laufe des Jahres betrug 15.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.13 und der Spanne 15.80 - 20.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TBLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TBLD statt?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.19 und 16.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.19
- Eröffnung
- 20.06
- Bid
- 20.13
- Ask
- 20.43
- Tief
- 20.00
- Hoch
- 20.27
- Volumen
- 179
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- 1.21%
- 6-Monatsänderung
- 11.52%
- Jahresänderung
- 16.16%