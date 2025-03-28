- Panoramica
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund
Il tasso di cambio TBLD ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.06 e ad un massimo di 20.27.
Segui le dinamiche di Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TBLD oggi?
Oggi le azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund sono prezzate a 20.20. Viene scambiato all'interno di 20.06 - 20.27, la chiusura di ieri è stata 20.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 83. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TBLD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund pagano dividendi?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund è attualmente valutato a 20.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TBLD.
Come acquistare azioni TBLD?
Puoi acquistare azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund al prezzo attuale di 20.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.20 o 20.50, mentre 83 e 0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TBLD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TBLD?
Investire in Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund implica considerare l'intervallo annuale 15.80 - 20.55 e il prezzo attuale 20.20. Molti confrontano 1.56% e 11.91% prima di effettuare ordini su 20.20 o 20.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TBLD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
Il prezzo massimo di Thornburg Income Builder Opportunities Trust nell'ultimo anno è stato 20.55. All'interno di 15.80 - 20.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust?
Il prezzo più basso di Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) nel corso dell'anno è stato 15.80. Confrontandolo con gli attuali 20.20 e 15.80 - 20.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TBLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TBLD?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.19 e 16.56%.
- Chiusura Precedente
- 20.19
- Apertura
- 20.06
- Bid
- 20.20
- Ask
- 20.50
- Minimo
- 20.06
- Massimo
- 20.27
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 1.56%
- Variazione Semestrale
- 11.91%
- Variazione Annuale
- 16.56%