TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund

20.20 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TBLD ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.06 e ad un massimo di 20.27.

Segui le dinamiche di Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TBLD oggi?

Oggi le azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund sono prezzate a 20.20. Viene scambiato all'interno di 20.06 - 20.27, la chiusura di ieri è stata 20.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 83. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TBLD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund pagano dividendi?

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund è attualmente valutato a 20.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TBLD.

Come acquistare azioni TBLD?

Puoi acquistare azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund al prezzo attuale di 20.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.20 o 20.50, mentre 83 e 0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TBLD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TBLD?

Investire in Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund implica considerare l'intervallo annuale 15.80 - 20.55 e il prezzo attuale 20.20. Molti confrontano 1.56% e 11.91% prima di effettuare ordini su 20.20 o 20.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TBLD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust?

Il prezzo massimo di Thornburg Income Builder Opportunities Trust nell'ultimo anno è stato 20.55. All'interno di 15.80 - 20.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Thornburg Income Builder Opportunities Trust?

Il prezzo più basso di Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) nel corso dell'anno è stato 15.80. Confrontandolo con gli attuali 20.20 e 15.80 - 20.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TBLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TBLD?

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.19 e 16.56%.

Intervallo Giornaliero
20.06 20.27
Intervallo Annuale
15.80 20.55
Chiusura Precedente
20.19
Apertura
20.06
Bid
20.20
Ask
20.50
Minimo
20.06
Massimo
20.27
Volume
83
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
1.56%
Variazione Semestrale
11.91%
Variazione Annuale
16.56%
06 ottobre, lunedì