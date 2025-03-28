报价部分
货币 / TBLD
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund

20.13 USD 0.06 (0.30%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TBLD汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点20.00和高点20.27进行交易。

关注Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TBLD股票今天的价格是多少？

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund股票今天的定价为20.13。它在20.00 - 20.27范围内交易，昨天的收盘价为20.19，交易量达到179。TBLD的实时价格图表显示了这些更新。

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund股票是否支付股息？

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund目前的价值为20.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.16%和USD。实时查看图表以跟踪TBLD走势。

如何购买TBLD股票？

您可以以20.13的当前价格购买Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund股票。订单通常设置在20.13或20.43附近，而179和0.35%显示市场活动。立即关注TBLD的实时图表更新。

如何投资TBLD股票？

投资Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund需要考虑年度范围15.80 - 20.55和当前价格20.13。许多人在以20.13或20.43下订单之前，会比较1.21%和。实时查看TBLD价格图表，了解每日变化。

Thornburg Income Builder Opportunities Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Thornburg Income Builder Opportunities Trust的最高价格是20.55。在15.80 - 20.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund的绩效。

Thornburg Income Builder Opportunities Trust股票的最低价格是多少？

Thornburg Income Builder Opportunities Trust（TBLD）的最低价格为15.80。将其与当前的20.13和15.80 - 20.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBLD股票是什么时候拆分的？

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.19和16.16%中可见。

日范围
20.00 20.27
年范围
15.80 20.55
前一天收盘价
20.19
开盘价
20.06
卖价
20.13
买价
20.43
最低价
20.00
最高价
20.27
交易量
179
日变化
-0.30%
月变化
1.21%
6个月变化
11.52%
年变化
16.16%
06 十月, 星期一