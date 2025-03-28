TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund
今日TBLD汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点20.00和高点20.27进行交易。
关注Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TBLD新闻
常见问题解答
TBLD股票今天的价格是多少？
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund股票今天的定价为20.13。它在20.00 - 20.27范围内交易，昨天的收盘价为20.19，交易量达到179。TBLD的实时价格图表显示了这些更新。
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund股票是否支付股息？
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund目前的价值为20.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.16%和USD。实时查看图表以跟踪TBLD走势。
如何购买TBLD股票？
您可以以20.13的当前价格购买Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund股票。订单通常设置在20.13或20.43附近，而179和0.35%显示市场活动。立即关注TBLD的实时图表更新。
如何投资TBLD股票？
投资Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund需要考虑年度范围15.80 - 20.55和当前价格20.13。许多人在以20.13或20.43下订单之前，会比较1.21%和。实时查看TBLD价格图表，了解每日变化。
Thornburg Income Builder Opportunities Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Thornburg Income Builder Opportunities Trust的最高价格是20.55。在15.80 - 20.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund的绩效。
Thornburg Income Builder Opportunities Trust股票的最低价格是多少？
Thornburg Income Builder Opportunities Trust（TBLD）的最低价格为15.80。将其与当前的20.13和15.80 - 20.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TBLD股票是什么时候拆分的？
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.19和16.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.19
- 开盘价
- 20.06
- 卖价
- 20.13
- 买价
- 20.43
- 最低价
- 20.00
- 最高价
- 20.27
- 交易量
- 179
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 1.21%
- 6个月变化
- 11.52%
- 年变化
- 16.16%