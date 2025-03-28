CotationsSections
Devises / TBLD
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund

20.20 USD 0.01 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TBLD a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.06 et à un maximum de 20.27.

Suivez la dynamique Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TBLD aujourd'hui ?

L'action Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund est cotée à 20.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.06 - 20.27, a clôturé hier à 20.19 et son volume d'échange a atteint 83. Le graphique en temps réel du cours de TBLD présente ces mises à jour.

L'action Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund verse-t-elle des dividendes ?

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund est actuellement valorisé à 20.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TBLD.

Comment acheter des actions TBLD ?

Vous pouvez acheter des actions Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund au cours actuel de 20.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.20 ou de 20.50, le 83 et le 0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TBLD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TBLD ?

Investir dans Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.80 - 20.55 et le prix actuel 20.20. Beaucoup comparent 1.56% et 11.91% avant de passer des ordres à 20.20 ou 20.50. Consultez le graphique du cours de TBLD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Thornburg Income Builder Opportunities Trust ?

Le cours le plus élevé de Thornburg Income Builder Opportunities Trust l'année dernière était 20.55. Au cours de 15.80 - 20.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Thornburg Income Builder Opportunities Trust ?

Le cours le plus bas de Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) sur l'année a été 15.80. Sa comparaison avec 20.20 et 15.80 - 20.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TBLD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TBLD a-t-elle été divisée ?

Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.19 et 16.56% après les opérations sur titres.

Range quotidien
20.06 20.27
Range Annuel
15.80 20.55
Clôture Précédente
20.19
Ouverture
20.06
Bid
20.20
Ask
20.50
Plus Bas
20.06
Plus Haut
20.27
Volume
83
Changement quotidien
0.05%
Changement Mensuel
1.56%
Changement à 6 Mois
11.91%
Changement Annuel
16.56%
