- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TBLD: Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund
Le taux de change de TBLD a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.06 et à un maximum de 20.27.
Suivez la dynamique Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBLD Nouvelles
- tinyBuild delays Kingmakers release for performance optimization
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Thornburg Developing World Fund Q2 2025 Commentary
- Thornburg Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- TBLD: 70/30 CEF We Would Love To Hate, But We Can't (NASDAQ:TBLD)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- TBLD: CEF That Offers Monthly Income & Global Diversification (NASDAQ:TBLD)
- Thornburg Summit Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Municipal Bond Funds Q1 2025 Commentary
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Strategic Income Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Municipal Bond Funds Q1 2025 Commentary
- Thornburg Global Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Developing World Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Core Plus Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg California Limited Term Municipal Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Better World International Fund Q1 2025 Commentary
- Thornburg Income Builder Opportunities Trust Announces Distribution
- ETO: Outperforming The Market And Good Peer Comps
- TBLD: Profit From The Market's Shift Towards Europe With This CEF (NASDAQ:TBLD)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TBLD aujourd'hui ?
L'action Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund est cotée à 20.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.06 - 20.27, a clôturé hier à 20.19 et son volume d'échange a atteint 83. Le graphique en temps réel du cours de TBLD présente ces mises à jour.
L'action Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund verse-t-elle des dividendes ?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund est actuellement valorisé à 20.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TBLD.
Comment acheter des actions TBLD ?
Vous pouvez acheter des actions Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund au cours actuel de 20.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.20 ou de 20.50, le 83 et le 0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TBLD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TBLD ?
Investir dans Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.80 - 20.55 et le prix actuel 20.20. Beaucoup comparent 1.56% et 11.91% avant de passer des ordres à 20.20 ou 20.50. Consultez le graphique du cours de TBLD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Thornburg Income Builder Opportunities Trust ?
Le cours le plus élevé de Thornburg Income Builder Opportunities Trust l'année dernière était 20.55. Au cours de 15.80 - 20.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Thornburg Income Builder Opportunities Trust ?
Le cours le plus bas de Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) sur l'année a été 15.80. Sa comparaison avec 20.20 et 15.80 - 20.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TBLD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TBLD a-t-elle été divisée ?
Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.19 et 16.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.19
- Ouverture
- 20.06
- Bid
- 20.20
- Ask
- 20.50
- Plus Bas
- 20.06
- Plus Haut
- 20.27
- Volume
- 83
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 1.56%
- Changement à 6 Mois
- 11.91%
- Changement Annuel
- 16.56%