FiyatlarBölümler
Dövizler / TBI
Geri dön - Hisse senetleri

TBI: TrueBlue Inc

6.42 USD 0.04 (0.62%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TBI fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.17 ve Yüksek fiyatı olarak 6.46 aralığında işlem gördü.

TrueBlue Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBI haberleri

Günlük aralık
6.17 6.46
Yıllık aralık
3.45 9.05
Önceki kapanış
6.46
Açılış
6.17
Satış
6.42
Alış
6.72
Düşük
6.17
Yüksek
6.46
Hacim
482
Günlük değişim
-0.62%
Aylık değişim
9.37%
6 aylık değişim
21.82%
Yıllık değişim
-17.69%
21 Eylül, Pazar