Währungen / TBI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TBI: TrueBlue Inc
6.34 USD 0.12 (1.86%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TBI hat sich für heute um -1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.17 bis zu einem Hoch von 6.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die TrueBlue Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBI News
- TrueBlue (TBI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Earnings call transcript: TrueBlue Q2 2025 reveals EPS beat, stock dips
- TrueBlue (TBI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- TrueBlue earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- TrueBlue Q2 2025 slides: Flat revenue masks improving profitability trends
- Insperity, Inc. (NSP) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HireQuest Discusses TrueBlue Acquisition Efforts
- TrueBlue Recognized for MSP Leadership by HRO Today on 2025 Baker’s Dozen
- TrueBlue Recognized by Forbes for Temporary Staffing Excellence Based on Evaluation from Buyers and Workers
- TrueBlue: Merger Offer Calls Attention To This 'Out Of Favor' Stock (NYSE:TBI)
- TrueBlue’s PeopleScout Wins 2025 American Business Award for Affinix ® Talent Technology
- TrueBlue’s PeopleReady Brand Recognized for Excellence in Technology Innovation with Proprietary JobStack A
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- TrueBlue, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TBI)
- TrueBlue, Inc. (TBI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
6.17 6.46
Jahresspanne
3.45 9.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.46
- Eröffnung
- 6.17
- Bid
- 6.34
- Ask
- 6.64
- Tief
- 6.17
- Hoch
- 6.46
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- -1.86%
- Monatsänderung
- 8.01%
- 6-Monatsänderung
- 20.30%
- Jahresänderung
- -18.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K