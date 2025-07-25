FiyatlarBölümler
TBBK: The Bancorp Inc

78.07 USD 1.53 (1.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TBBK fiyatı bugün -1.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.86 ve Yüksek fiyatı olarak 79.69 aralığında işlem gördü.

The Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
77.86 79.69
Yıllık aralık
40.52 80.18
Önceki kapanış
79.60
Açılış
79.08
Satış
78.07
Alış
78.37
Düşük
77.86
Yüksek
79.69
Hacim
1.532 K
Günlük değişim
-1.92%
Aylık değişim
3.80%
6 aylık değişim
45.95%
Yıllık değişim
46.50%
