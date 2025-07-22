货币 / TBBK
TBBK: The Bancorp Inc
77.56 USD 1.73 (2.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TBBK汇率已更改2.28%。当日，交易品种以低点77.53和高点78.15进行交易。
关注The Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBBK新闻
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Marqeta: A Contrarian Take On BNPL And Expanding Margins (NASDAQ:MQ)
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- The Bancorp Inc stock reaches all-time high at 70.64 USD
- The Bancorp completes $200 million senior notes offering
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Raymond James upgrades Bancorp stock rating to Strong Buy on fintech growth
- This Strategy Turned $1,000 Into $90 Million… Here Are 3 Stocks It Now Recommends
- Bancorp director Cohn buys $34,930 in company stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Bancorp director Cohn buys shares worth $35,375
- This Financial Services Stock Dusts Itself Off After Earnings Plunge
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Earnings call transcript: The Bancorp Q2 2025: Revenue Surges, Stock Drops
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- The Bancorp Q2 2025 slides: Strong fintech growth amid stock volatility
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings Summary on Bancorp
- The Bancorp (TBBK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- The Bancorp earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- NB Bancorp, Inc. (NBBK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- The Bancorp Inc stock hits all-time high of 70.44 USD
- Middlefield Banc Corp. (MBCN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
日范围
77.53 78.15
年范围
40.52 80.15
- 前一天收盘价
- 75.83
- 开盘价
- 77.66
- 卖价
- 77.56
- 买价
- 77.86
- 最低价
- 77.53
- 最高价
- 78.15
- 交易量
- 103
- 日变化
- 2.28%
- 月变化
- 3.12%
- 6个月变化
- 45.00%
- 年变化
- 45.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值