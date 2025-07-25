Devises / TBBK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TBBK: The Bancorp Inc
78.07 USD 1.53 (1.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TBBK a changé de -1.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.86 et à un maximum de 79.69.
Suivez la dynamique The Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBBK Nouvelles
- Eldorado Gold, SoundHound AI, 5 Others Join IBD Watchlists
- Prepaid Cards Leader Eyes New High Ground As Sales Rocket
- L’action de The Bancorp Inc atteint un niveau record à 80,19€
- The Bancorp Inc stock hits all-time high at 80.19 USD
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Marqeta: A Contrarian Take On BNPL And Expanding Margins (NASDAQ:MQ)
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- The Bancorp Inc stock reaches all-time high at 70.64 USD
- The Bancorp completes $200 million senior notes offering
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Raymond James upgrades Bancorp stock rating to Strong Buy on fintech growth
- This Strategy Turned $1,000 Into $90 Million… Here Are 3 Stocks It Now Recommends
- Bancorp director Cohn buys $34,930 in company stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Bancorp director Cohn buys shares worth $35,375
- This Financial Services Stock Dusts Itself Off After Earnings Plunge
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Earnings call transcript: The Bancorp Q2 2025: Revenue Surges, Stock Drops
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- The Bancorp Q2 2025 slides: Strong fintech growth amid stock volatility
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings Summary on Bancorp
Range quotidien
77.86 79.69
Range Annuel
40.52 80.18
- Clôture Précédente
- 79.60
- Ouverture
- 79.08
- Bid
- 78.07
- Ask
- 78.37
- Plus Bas
- 77.86
- Plus Haut
- 79.69
- Volume
- 1.532 K
- Changement quotidien
- -1.92%
- Changement Mensuel
- 3.80%
- Changement à 6 Mois
- 45.95%
- Changement Annuel
- 46.50%
20 septembre, samedi