TBBK: The Bancorp Inc

79.60 USD 2.62 (3.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TBBK hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.30 bis zu einem Hoch von 80.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
77.30 80.18
Jahresspanne
40.52 80.18
Vorheriger Schlusskurs
76.98
Eröffnung
77.50
Bid
79.60
Ask
79.90
Tief
77.30
Hoch
80.18
Volumen
2.594 K
Tagesänderung
3.40%
Monatsänderung
5.84%
6-Monatsänderung
48.81%
Jahresänderung
49.37%
