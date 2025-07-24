Währungen / TBBK
TBBK: The Bancorp Inc
79.60 USD 2.62 (3.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TBBK hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.30 bis zu einem Hoch von 80.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TBBK News
Tagesspanne
77.30 80.18
Jahresspanne
40.52 80.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.98
- Eröffnung
- 77.50
- Bid
- 79.60
- Ask
- 79.90
- Tief
- 77.30
- Hoch
- 80.18
- Volumen
- 2.594 K
- Tagesänderung
- 3.40%
- Monatsänderung
- 5.84%
- 6-Monatsänderung
- 48.81%
- Jahresänderung
- 49.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K