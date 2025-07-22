Валюты / TBBK
TBBK: The Bancorp Inc
75.83 USD 0.69 (0.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TBBK за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.68, а максимальная — 77.70.
Следите за динамикой The Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
74.68 77.70
Годовой диапазон
40.52 80.15
- Предыдущее закрытие
- 76.52
- Open
- 76.71
- Bid
- 75.83
- Ask
- 76.13
- Low
- 74.68
- High
- 77.70
- Объем
- 996
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- 41.76%
- Годовое изменение
- 42.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.