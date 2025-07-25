Valute / TBBK
TBBK: The Bancorp Inc
78.07 USD 1.53 (1.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TBBK ha avuto una variazione del -1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.86 e ad un massimo di 79.69.
Segui le dinamiche di The Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TBBK News
Intervallo Giornaliero
77.86 79.69
Intervallo Annuale
40.52 80.18
- Chiusura Precedente
- 79.60
- Apertura
- 79.08
- Bid
- 78.07
- Ask
- 78.37
- Minimo
- 77.86
- Massimo
- 79.69
- Volume
- 1.532 K
- Variazione giornaliera
- -1.92%
- Variazione Mensile
- 3.80%
- Variazione Semestrale
- 45.95%
- Variazione Annuale
- 46.50%
20 settembre, sabato