TBBK: The Bancorp Inc

78.07 USD 1.53 (1.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TBBK ha avuto una variazione del -1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.86 e ad un massimo di 79.69.

Segui le dinamiche di The Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
77.86 79.69
Intervallo Annuale
40.52 80.18
Chiusura Precedente
79.60
Apertura
79.08
Bid
78.07
Ask
78.37
Minimo
77.86
Massimo
79.69
Volume
1.532 K
Variazione giornaliera
-1.92%
Variazione Mensile
3.80%
Variazione Semestrale
45.95%
Variazione Annuale
46.50%
