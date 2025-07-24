통화 / TBBK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TBBK: The Bancorp Inc
78.07 USD 1.53 (1.92%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TBBK 환율이 오늘 -1.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 77.86이고 고가는 79.69이었습니다.
The Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBBK News
- Prepaid Cards Leader Eyes New High Ground As Sales Rocket
- The Bancorp Inc, 주가 사상 최고치인 80.19 USD 기록
- The Bancorp Inc stock hits all-time high at 80.19 USD
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Marqeta: A Contrarian Take On BNPL And Expanding Margins (NASDAQ:MQ)
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- The Bancorp Inc stock reaches all-time high at 70.64 USD
- The Bancorp completes $200 million senior notes offering
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Raymond James upgrades Bancorp stock rating to Strong Buy on fintech growth
- This Strategy Turned $1,000 Into $90 Million… Here Are 3 Stocks It Now Recommends
- Bancorp director Cohn buys $34,930 in company stock
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Bancorp director Cohn buys shares worth $35,375
- This Financial Services Stock Dusts Itself Off After Earnings Plunge
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Earnings call transcript: The Bancorp Q2 2025: Revenue Surges, Stock Drops
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- The Bancorp Q2 2025 slides: Strong fintech growth amid stock volatility
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings Summary on Bancorp
- The Bancorp (TBBK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
일일 변동 비율
77.86 79.69
년간 변동
40.52 80.18
- 이전 종가
- 79.60
- 시가
- 79.08
- Bid
- 78.07
- Ask
- 78.37
- 저가
- 77.86
- 고가
- 79.69
- 볼륨
- 1.532 K
- 일일 변동
- -1.92%
- 월 변동
- 3.80%
- 6개월 변동
- 45.95%
- 년간 변동율
- 46.50%
20 9월, 토요일