Dövizler / SYF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SYF: Synchrony Financial
76.61 USD 0.08 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SYF fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.21 ve Yüksek fiyatı olarak 77.18 aralığında işlem gördü.
Synchrony Financial hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYF haberleri
- Synchrony Teams Up With Audibel to Expand Financing for Hearing Care
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Synchrony partners with Audibel to offer hearing care financing
- SYF vs. BX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Synchrony Financial (SYF) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- Should Value Investors Buy Synchrony Financial (SYF) Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Klarna IPO Update: Don't Buy Now Or Later (Pending:KLAR)
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Synchrony Financial stock hits all-time high at 77.29 USD
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- Here's Why Synchrony (SYF) is a Strong Momentum Stock
- Top Stock Reports for Alphabet, Morgan Stanley & ServiceNow
- Synchrony's Health & Wellness Bet: A Long-Term Growth Catalyst?
- Truist Securities reiterates Buy rating on Affirm stock after strong earnings
- CrowdStrike, KKR, Synchrony Financial And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), KKR (NYSE:KKR)
- Capital One vs. Synchrony Financial: Which Stock is a Better Pick Now?
- Synchrony Financial stock hits all-time high at 73.8 USD
- Synchrony (SYF) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Here's Why Synchrony (SYF) is a Strong Value Stock
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
- Synchrony Financial releases monthly charge-off and delinquency statistics
- Blue Owl Capital's Q2 Earnings Beat on Strong Investment Results
Günlük aralık
76.21 77.18
Yıllık aralık
40.55 77.41
- Önceki kapanış
- 76.53
- Açılış
- 76.85
- Satış
- 76.61
- Alış
- 76.91
- Düşük
- 76.21
- Yüksek
- 77.18
- Hacim
- 5.416 K
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 1.78%
- 6 aylık değişim
- 45.65%
- Yıllık değişim
- 54.52%
21 Eylül, Pazar