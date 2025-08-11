FiyatlarBölümler
Dövizler / SYF
Geri dön - Hisse senetleri

SYF: Synchrony Financial

76.61 USD 0.08 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SYF fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.21 ve Yüksek fiyatı olarak 77.18 aralığında işlem gördü.

Synchrony Financial hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SYF haberleri

Günlük aralık
76.21 77.18
Yıllık aralık
40.55 77.41
Önceki kapanış
76.53
Açılış
76.85
Satış
76.61
Alış
76.91
Düşük
76.21
Yüksek
77.18
Hacim
5.416 K
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
1.78%
6 aylık değişim
45.65%
Yıllık değişim
54.52%
21 Eylül, Pazar