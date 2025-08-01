Валюты / SYF
SYF: Synchrony Financial
74.52 USD 1.80 (2.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SYF за сегодня изменился на -2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.71, а максимальная — 76.16.
Следите за динамикой Synchrony Financial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
73.71 76.16
Годовой диапазон
40.55 77.41
- Предыдущее закрытие
- 76.32
- Open
- 76.05
- Bid
- 74.52
- Ask
- 74.82
- Low
- 73.71
- High
- 76.16
- Объем
- 7.295 K
- Дневное изменение
- -2.36%
- Месячное изменение
- -1.00%
- 6-месячное изменение
- 41.67%
- Годовое изменение
- 50.30%
