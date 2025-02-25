Dövizler / SXTC
SXTC: China SXT Pharmaceuticals Inc
1.95 USD 0.05 (2.63%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SXTC fiyatı bugün 2.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.86 ve Yüksek fiyatı olarak 2.08 aralığında işlem gördü.
China SXT Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXTC haberleri
- China SXT Pharmaceuticals schedules 2025 special shareholder meeting
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.05%
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- China SXT Pharmaceuticals secures $100,000 in share sale
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Dips Over 3%; Checkpoint Therapeutics Shares Jump - Checkpoint Therapeutics (NASDAQ:CKPT), Able View Global (NASDAQ:ABLV)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
Günlük aralık
1.86 2.08
Yıllık aralık
0.95 7.84
- Önceki kapanış
- 1.90
- Açılış
- 1.88
- Satış
- 1.95
- Alış
- 2.25
- Düşük
- 1.86
- Yüksek
- 2.08
- Hacim
- 130
- Günlük değişim
- 2.63%
- Aylık değişim
- 35.42%
- 6 aylık değişim
- -20.41%
- Yıllık değişim
- -65.18%
